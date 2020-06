Hochschulen : Medizinerin Simone Fulda wird neue Präsidentin der Uni Kiel

Die Medizinerin Simone Fulda wird neue Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU). Dies habe der Senat der schleswig-holsteinischen Landesuniversität in geheimer Wahl am Mittwoch entschieden, teilte die Hochschule mit. Die 52-Jährige, die im Fach Kinderheilkunde habilitierte, ist Direktorin des Instituts für Experimentelle Tumorforschung in der Pädiatrie und Professorin für Experimentelle Tumorforschung an der Goethe-Universität Frankfurt. Zudem ist sie dort Vizepräsidentin für Forschung und akademische Infrastruktur.

Avatar_shz von dpa

25. Juni 2020, 06:29 Uhr

Nach ihrer Wahl sagte die neue Präsidentin: «Meine Vision für die Zukunft ist, die CAU zu einer der 15 exzellenten Universitäten Deutschlands mit internationaler Sichtbarkeit zu entwickeln. Ich sehe die CAU als weltweite Netzwerkuniversität und zugleich als zentralen Akteur in Wissenschaft und Gesellschaft vor Ort.» Die neue Präsidentin will ihr Amt in Kiel so bald wie möglich antreten. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Der 2014 gewählte Kieler Uni-Präsident Lutz Kipp hatte seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit zurückgezogen. In einer längeren Mail erläuterte der Professor seine Beweggründe. Darin ging er unter anderem indirekt auf seine gescheiterte vorzeitige Wiederwahl 2019 ein und erwähnte zudem das Scheitern der Hochschule im bundesweiten Wettbewerb um den Status als Exzellenzuniversität - ebenfalls im vergangenen Jahr.