Gesundheit : Medikamententests an Heimkindern Praxis in früheren Jahren

An Heimkindern und auch Erwachsenen sind in Schleswig-Holstein in den Nachkriegsjahrzehnten systematisch Medikamentenversuche gemacht worden - auch aufgrund knapper Haushaltsmittel. Dies geht aus dem Zwischenbericht der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Leids von Heimkindern im Norden in der Nachkriegszeit hervor. «Die Testungen neuer Substanzen und Anwendungsbeobachtungen waren ein gängiger Teil der zeitgenössischen ärztlichen Praxis, zu der auch die Psychiatrie gehörte», sagte Christof Beyer vom Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung der Uni Lübeck am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags.

09. Januar 2020, 16:26 Uhr

Laut dem Wissenschaftler waren die an Heimkindern erfolgten Tests «keine versteckte oder verheimlichte Praxis». Ein weiteres Ergebnis der Aufarbeitung ist, dass ein Grund für die damals gängige Praxis die knappen Kassen und die damals hohen Kosten für neu aufkommende Psychopharmaka war. Vor mehr als drei Jahren hatten NDR-Recherchen zutage gebracht, dass es zwischen 1949 und 1975 in Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie der Erwachsenen-, Kinder- und Jugendpsychiatrie schwere Verfehlungen gegeben hatte, Versuche mit Psychopharmaka inklusive.