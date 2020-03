Krankheiten : Massive Einschränkungen im Norden wegen Corona-Pandemie

Mit massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens wollen Bund und Länder die schnelle Coronavirus-Ausbreitung verlangsamen. Auch im Norden werden nun viele Geschäfte geschlossen.

Avatar_shz von dpa

17. März 2020, 05:19 Uhr

Das Alltagsleben der Menschen im Norden wird in den nächsten Wochen erheblich eingeschränkt sein. Nach Schleswig-Holstein kündigte auch Hamburg am Montagabend weitere gravierende Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie an. Nach Schulen, Kitas, Theatern und Museen schließen in den kommenden Tagen auch die meisten Geschäfte des Einzelhandels. Das kündigte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in der Hansestadt unter Berufung auf neue Absprachen zwischen Bund und Ländern an. Ausgenommen sind Supermärkte, Apotheken, Getränkemärkte und Banken.

Das Sonntagsverkaufsverbot sei für diese Bereiche bis auf weiteres aufgehoben. Restaurants und Gaststätten dürfen nur noch von 6 bis 18 Uhr geöffnet werden, Spielplätze werden geschlossen. Nicht mehr möglich sind Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und bei anderen Glaubensgemeinschaften.

«Gerade weil die nächsten Wochen und Monate unsere Stadt vor besondere Herausforderungen stellen, bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, die Anordnungen der Behörden ernst zu nehmen und sich verantwortungsvoll zu verhalten», appellierte Tschentscher vor dem Hintergrund der aggressiven Lungenerkrankung. «Wir müssen alles dafür tun, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen», sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Telefonkonferenz seines Kabinetts.

Wegen der Pandemie will das nördlichste Bundesland künftig neben den Schulen auch den Fahrschulbetrieb in Theorie und Praxis ruhen lassen. «Beim Theorieunterricht sitzen viele Menschen auf engem Raum zusammen und es besteht daher das nicht unerhebliche Risiko, dass sich mehrere Fahrschüler gleichzeitig infizieren», sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Landesregierung am Montag. Die Landesregierung beschloss zudem weitreichende Beschränkungen für den Tourismus. Urlauber müssen ihre Unterkünfte am Mittwoch verlassen, die Hotels werden geschlossen.