Kriminalität : Massenschlägerei in Hamburg: Drei Verletzte

von dpa

24. März 2018, 12:32 Uhr

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen im Hamburger Stadtteil Allermöhe sind drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren rund 20 Personen in der Nacht zum Samstag aus bisher unbekannten Gründen aneinandergeraten. Rettungssanitäter brachten drei Leichtverletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm zudem drei weitere Beteiligte zur Feststellung ihrer Personalien vorübergehend in Gewahrsam. An dem Einsatz waren rund zehn Streifenwagen beteiligt.