Kriminalität : Massenschlägerei: 20 Jugendliche gehen aufeinander los

Bis zu 20 Personen sind bei einer Massenschlägerei in Hamburg-Finkenwerder aufeinander losgegangen. Ein Streit zwischen Jugendlichen eskalierte am Freitagmittag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

von dpa

08. April 2018, 13:12 Uhr

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wurde leicht verletzt. Er sei mit einem Teleskopschlagstock am Kopf getroffen und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Der 16-jährige mutmaßliche Täter floh, konnte aber kurz nach dem Auflösen der Schlägerei vorläufig festgenommen werden, teilte die Polizei mit.

Die Beamten waren mit 21 Streifenwagen angerückt. Der Grund für den eskalierten Streit war zunächst nicht klar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.