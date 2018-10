Kriminalität : Maskierte überfallen Hotel in Alt Duvenstedt

von dpa

08. Oktober 2018, 16:56 Uhr

Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zum Montag ein Hotel in Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) überfallen. Sie zwangen den 59 Jahre alten Nachtportier am Empfangstresen, den Tresor zu öffnen. Anschließend verschwanden die Täter mit einer größeren Summe Bargeld, wie die Polizei mitteilte, ohne den Betrag genau zu nennen. Auf ihrem Fluchtweg zur B 203 entledigten sich die Täter Teile ihrer Tatkleidung.