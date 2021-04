Kriminalität : Maskenhändler wegen Steuerhinterziehung verhaftet

Spezialkräfte der Polizei haben in Hamburg einen Maskenhändler wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verhaftet.

Hamburg | Der mehrfach vorbestrafte 30-Jährige habe im Mai vergangenen Jahres zusammen mit 3 Komplizen 23 Millionen Atemschutzmasken an das Bundesgesundheitsministerium verkauft, teilte die Hamburger Finanzbehörde am Donnerstag mit. Dafür hätten sie dem Ministerium 109 Millionen Euro in Rechnung gestellt, davon 17,5 Millionen Umsatzsteuer. Nach Abzug der Vorste...

