Parteien : Maryam Blumenthal neue Hamburger Grünen-Chefin

Mit neuem Vorstand und einer frisch gewählten Kandidatenliste bereiten sich die Hamburger Grünen auf die Bundestagswahl und den Kampf ums Kanzleramt vor - jeweils mit einer Frau an der Spitze.

Hamburg | Maryam Blumenthal wird die Hamburger Grünen als neue Landesvorsitzende in den Bundestagswahlkampf führen. Die stellvertretende Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion wurde am Sonntag bei einem online aus dem Bürgerhaus Wilhelmsburg übertragenen Parteitag zur Nachfolgerin von Anna Gallina bestimmt. Die 36-Jährige setzte sich in einer Kampfabstimmung mit...

