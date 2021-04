Musik : Martha Argerich Festival der Symphoniker Hamburg Ende Juni

Nach einer coronabedingten Absage 2020 soll es in diesem Jahr das Martha Argerich Festival der Symphoniker Hamburg geben.

Hamburg | Auf dem Programm stehen zwölf Konzerte vom 19. bis 30. Juni in der Hamburger Laeiszhalle, teilten die Symphoniker am Donnerstag in Hamburg mit. An elf Konzerten ist die argentinisch-schweizerische Starpianistin selbst beteiligt. Wenn es die aktuellen Corona-Maßnahmen zulassen, sind Eintrittskarten mit wenigen Wochen Vorlauf erhältlich. In jedem Fall s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.