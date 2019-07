Bahn : Marschbahn nach Sylt wegen Unfalls mit Ersatzverkehr

von dpa

01. Juli 2019, 20:19 Uhr

Auf der Marschbahn-Strecke von Hamburg nach Sylt ist nach einem Unfall ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Wie die Bahn und Feuerwehr bestätigten, kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall an einer Brücke zwischen Bredstedt und Langenhorn (Kreis Nordfriesland). Ein Lkw-Fahrer hatte die Höhe der Brücke falsch eingeschätzt, war mit seinem Lastwagen mit Kranaufsatz hängengeblieben und kam verletzt in ein Krankenhaus in Husum. Ein Sachverständiger prüfte den Schaden an der Brücke. Zwischen Bredstedt und Niebüll wurde ein Busverkehr eingerichtet. Zunächst hatte der NDR darüber berichtet.