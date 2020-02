Brauchtum : Marne will auch bei Sturm Rosenmontag mit Umzug feiern

Der Rosenmontagsumzug in Marne gilt als Höhepunkt des Straßenkarnevals in Schleswig-Holstein. Wenn anderswo in Deutschland die Züge wegen des Wetters abgesagt werden, feiern in Marne die Jecken immer noch.

Avatar_shz von dpa

23. Februar 2020, 11:03 Uhr

Der Rosenmontagsumzug in Marne soll auch bei stürmischem Wetter gefeiert werden. Die von Meteorologen befürchteten Windböen der Stärke 8 bis 9 seien kein Grund zur Absage, sagte der Präsident der Marner Karnevals Gesellschaft (MKG), Heiko Claußen, der Deutschen Presse-Agentur. «8 bis 9 Beaufort sind bei uns in Schleswig-Holstein nur ein bisschen Wind, aber kein Sturm. Wenn nicht mindestens Windstärke zwölf auf der Beaufortskala erreicht wird, passiert gar nichts.»

So können auch in diesem Jahr Narren und Jecken hoffen, in Schleswig-Holsteins Karnevalshochburg Marne im Kreis Dithmarschen Straßenkarneval zu feiern. Dabei ist der Marner Rosenmontagsumzug traditionell eher unpolitisch, erklärte Claußen. Der kilometerlange, närrische Lindwurm mit rund 60 selbstgefertigten Motivwagen und närrisch kostümierten Fußgruppen zeige in diesem Jahr unter anderem einen Zirkus, ein Piraten- sowie ein Wikingerschiff sowie die Familie Feuerstein.

Der Marner Umzug ist der einzige größere in Norddeutschland, der am Rosenmontag stattfindet. In Marne feiern die eher als Karnevalsmuffel geltenden Nordlichter seit einem halben Jahrhundert einen Umzug. Seit Februar 1956 rollen mit Ausnahme einer Pause zwischen 1969 und 1978 Festwagen durch die Kleinstadt. Der närrische Tag «achtern Diek» gilt als Höhepunkt des Straßenkarnevals in Schleswig-Holstein.