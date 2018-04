Kultur : Markthalle Hamburg ist Club des Jahres

von dpa

10. April 2018, 14:26 Uhr

Hamburg (dpa/lno) – Die Markthalle in Hamburg ist beim 13. «PRG Live Entertainment Award (LEA)» als Club des Jahres geehrt worden. In der Festhalle in Frankfurt wurde die Markthalle für ihr herausragendes Programm im vergangenen Jahr und ihr langjähriges Engagement für die Musikszene ausgezeichnet. «Diese Auszeichnung würdigt unser Engagement für die Kultur - und unser Gespür für gute Themen aus unterschiedlichen Genres», sagte Markhallen-Geschäftsführer Mike Keller. Zudem könne die Markthalle mit dieser Auszeichnung «ein Signal gegen das Clubsterben in Hamburg setzen», sagte Keller weiter. Die Markthalle ist nach dem Übel&Gefährlich im Jahr 2009 und der Großen Freiheit 36 im Jahr 2016 der dritte Hamburger Club, der den LEA erhalten halt. Der PRG Live Entertainment Award (LEA) wird seit 2006 von dem LEA Committee e.V verliehen. Er zeichnet die deutschsprachige Live-Branche in 15 Kategorien aus.