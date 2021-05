Verteidigung : Marine nimmt neue Fregatte „Sachsen-Anhalt“ in Flotte auf

Die Marine hat mit der „Sachsen-Anhalt“ die dritte von vier neuen Fregatten des Typs F125 in den Dienst gestellt.

Wilhelmshaven | Die Marine hat mit der „Sachsen-Anhalt“ die dritte von vier neuen Fregatten des Typs F125 in den Dienst gestellt. Das rund 150 Meter lange Kriegsschiff wurde aufgrund der Corona-Pandemie am Marinestützpunkt in Wilhelmshaven am Montag nur mit einer kleinen militärischen Zeremonie in die Flotte aufgenommen. Mit der Indienststellung ist nun die Erprobung...

