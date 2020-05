Geschichte : Marathonlesung erinnert an Bücherverbrennung im Mai 1933

Mit einer Marathonlesung wollen zahlreiche Hamburger heute an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten im Mai 1933 erinnern. Am Platz der Bücherverbrennung am Kaiser-Friedrich-Ufer, wo vor 87 Jahren NS-Studentenorganisationen und Burschenschaften Bücher verbrannten, kann jeder, der möchte, ein Gedicht oder einen Text aus einem der verbrannten Bücher vorlesen, teilten die Veranstalter mit. Wegen der Corona-Pandemie sollten möglichst eigene Bücher mitgebracht werden, Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Neben der Schriftstellerin Regula Venske und Schauspieler Rolf Becker hat auch die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano ihr Kommen zugesagt.

Avatar_shz von dpa

14. Mai 2020, 05:32 Uhr

Im Mai 1933 hatten Studenten- und Burschenschaften Bücher und Schriften in mehreren Universitätsstädten verbrannt. Die Deutsche Studentenschaft hatte zu einer «Aktion wider den undeutschen Geist» aufgerufen. Dabei wurden Werke unter anderen von Karl Marx, Heinrich Heine, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky und Erich Kästner verbrannt.