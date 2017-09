Prozesse : Mann wegen Verdachts des Kindesmissbrauchs vor Gericht

Ein 42 Jahre alter Angeklagter, der mehrere Kinder sexuell missbraucht und in einem Fall auch vergewaltigt haben soll, steht von heute an in Lübeck vor dem Landgericht. Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft ihm acht Sexualstraftaten vor. Er soll zwischen Mai 2016 und Januar 2017 unter anderem Mädchen vor ihren Wohnungen angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert haben. Ein Mädchen merkte sich das Kennzeichen seines Autos, so dass der 42-Jährige gefasst werden konnte. Er sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Das Gericht hat bislang 16 Zeugen und eine Sachverständige geladen. Ein Urteil wird Anfang November erwartet.

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 01:26 Uhr