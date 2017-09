Prozesse : Mann wegen Anweisungen zum Missbrauch vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: David-Wolfgang Ebener 1 von 1

Der Fall steht in Zusammenhang mit einem Urteil, das bereits Mitte Juni am Landgericht Lübeck gesprochen wurde. Die Richter verurteilten einen damals 29-Jährigen zu zehn Jahren und neun Monaten Haft, weil er nach ihrer Überzeugung seine zweijährige Tochter über Monate immer wieder vergewaltigt, gequält und dabei gefilmt hatte. Zudem ordneten sie die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie an. Einen Mittäter verurteilten sie zu zehn Jahren Gefängnis. Gegen etwa 50 Männer, die den Missbrauch live im Internet verfolgt haben sollen, sollte gesondert ermittelt werden.

Der 34-Jährige, der am Donnerstag in Erfurt vor Gericht steht, soll seit Anfang 2016 per Skype Video-Kontakt zu dem Mann in Lübeck gehabt haben. Dabei soll er sein Gegenüber aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an seiner Tochter vorzunehmen und Anweisungen gegeben haben. Am Donnerstag ist ein Sachverständiger als Zeuge geladen.

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 01:15 Uhr