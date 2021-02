Kriminalität : Mann tritt 50 000 Euro teures Lasergerät in Lübeck kaputt

Ein Unbekannter hat in Lübeck ohne jeden Anlass einen 50 000 Euro teures Lasermessgerät kaputt getreten.

Lübeck | Zwei offensichtlich angetrunkene Männer im Alter von 30 bis 40 Jahren hatten sich am Montagmittag am Rande der Altstadt dem auf einem Stativ montierten 360-Grad-Laser genähert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einer der Männer trat demnach gegen d...

