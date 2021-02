Unfälle : Mann stirbt nach Unfall beim Holzeinschlag

Ein Mann ist beim Holzeinschlag im Kreis Schleswig-Flensburg von einem Stamm getroffen worden und wenig später im Krankenhaus gestorben.

Wagersrott | Zuerst berichtete „shz.de“ darüber. Der Mann arbeitete nach Angaben der Feuerwehr am Samstagvormittag mit seinen beiden Söhnen in Wagersrott im Wald als der Unfall geschah. Feuerwehrleute brachten den an Kopf und Oberkörper schwer verletzten Mann zu ein...

