Brände : Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Eimsbüttel

von dpa

21. November 2018, 06:02 Uhr

Ein 87-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ums Leben gekommen. Wie das Feuer am späten Dienstagabend ausbrach, sei in der Nacht noch nicht klar gewesen, teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehrleute in der brennenden Wohnung in der Goebenstraße ankamen, fanden sie den Mann leblos vor. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar.