Unfälle : Mann stirbt bei Unfall auf der A1

von dpa

21. März 2018, 11:55 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der A1 bei Ahrensburg im Kreis Stormarn ist ein 25 Jahre alter Mann getötet worden. Er war am Mittwochmorgen nach Angaben der Polizei mit seinem Kleintransporter an einem Stauende auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren und mit seinem Wagen gegen die Mittelleitplanke geprallt. Die A1 Richtung Hamburg wurde für die Bergung voll gesperrt, in Richtung Lübeck war nur ein Fahrstreifen frei. Angaben zur Unfallursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.