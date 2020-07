Avatar_shz von dpa

04. Juli 2020, 15:23 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann am Samstag auf einer Baustelle im Hamburger Süden ums Leben gekommen. Der Arbeiter stürzte vom Dach eines Einfamilienhauses am Neuländer Elbdeich, wie die Polizei best...

iBe emien nbluAireafstl tis ine nMan ma taaSsmg uaf inere euelatslB mi eHrumgarb dnüeS smu ebLen em.egkmno Der Atebirer tzürtes omv achD ensei iinmaunhlsfaeEies ma älnduerNe Edblcih,e eiw edi leoziPi tgbeiästte. eWi es zu edm Uflnla ,kam raw cätzushn an.urlk saD nireaLstalmdknima hat die internuEtglm unmoma.nfeeg cshtäuZn tteah das bgeHr«umra btbdeAnat»l ttrebec.ih