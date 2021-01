Verkehr : Mann rast mit 180 Stundenkilometern durch Elbtunnel

Ein 32 Jahre alter Mann ist mit mehr als 180 Stundenkilometern durch den Hamburger Elbtunnel gerast und muss deshalb nun seinen Sportwagen für mehrere Monate stehen lassen.

Hamburg | Der Autofahrer war am späten Montagabend Verkehrspolizisten aufgefallen, als er mit seinem Wagen Richtung Süden auf der Autobahn 7 fuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Videoaufzeichnungen zeigten, dass der Mann schon bei Hamburg-Volkspark in...

