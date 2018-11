Unfälle : Mann prallt mit Wagen gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt

von dpa

10. November 2018, 09:33 Uhr

Ein 27-Jähriger ist mit seinem Wagen in Böklund im Landkreis Schleswig-Flensburg gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Mann in der Nacht zu Samstag auf einer Landstraße aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für die Klärung der genauen Umstände hinzugezogen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.