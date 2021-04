Verkehr : Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein Mann ist in Tangstedt (Kreis Stromarn) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen.

Tangstedt | Eine 54-jährige Frau hatte am Freitagabend nach Polizeiangaben vermutlich an einer Kreuzung mit ihrem Wagen die Vorfahrt nicht beachtet und war mit dem Auto des 44-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Aufprall sei der Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb ...

