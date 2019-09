Notfälle : Mann ohne Dokumente: Flughafen-Sicherheitsbereich gesperrt

Avatar_shz von dpa

13. September 2019, 21:10 Uhr

Wegen eines verdächtigen Mannes ist am Freitagabend der Sicherheitsbereich des Flughafens Hamburg geräumt worden. Aufgrund einer unklaren Lage werde dort wahrscheinlich in Kürze nach möglichen gefährlichen Gegenständen gesucht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der unbekannte Mann, der sich in dem Bereich aufhielt, habe weder Bordkarte noch Ausweis bei sich, auch kein Handgepäck. Gefährliche Gegenstände seien bei ihm nicht gefunden worden. Bundespolizisten habe er gesagt, er sei nicht kontrolliert worden. Möglich sei aber auch, dass er mit einem Transitflug auf den Flughafen kam. Laut aktuellem Flugplan werden fast alle Ankünfte und Abflüge als verspätet angezeigt.