Notfälle : Mann ohne Bordkarte im Flieger: offenbar verhaltensauffällig

Ein Mann ohne Flugticket an Board sorgt am Hamburger Flughafen am Freitagabend für erhebliche Störungen. Laut Polizeiangaben gilt er als verhaltensauffällig.

15. September 2019, 12:44 Uhr

Der Mann, der am Flughafen Hamburg ohne Bordkarte im Flugzeug saß, gilt als verhaltensauffällig. Der 55-Jährige sei der Polizei bereits bekannt gewesen, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Der Sicherheitsbereich des Hamburger Flughafens war am Freitagabend für mehrere Stunden gesperrt worden, nachdem der Mann ohne Flugticket an Board entdeckt worden war. Bundespolizisten suchten den Bereich nach möglichen gefährlichen Gegenständen ab.

Der Mann selbst sei aus dem entsprechenden Flugzeug geführt und kurzzeitig von der Bundespolizei festgehalten worden. Den Beamten habe er gesagt, dass er auf dem Flughafen nicht kontrolliert worden sei. Die Überprüfung der Aufnahmen der Überwachungskameras zeigte laut Angaben der Bundespolizei jedoch, dass der Mann vorschriftsmäßig den Sicherheitscheck durchlaufen hatte. Von dem Mann sei daher zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr ausgegangen.

Nach wie vor unklar ist, ob der Mann zu einem früheren Zeitpunkt noch im Besitz einer Bordkarte war. Auch über das Motiv des Mannes ist noch nichts bekannt. «Ob er nur für lau fliegen oder etwas ganz anderes wollte, ist bislang nur Spekulation», sagte ein Polizeisprecher. Der Vorwurf des Hausfriedensbruchs beziehungsweise der Erschleichung von Leistungen stehe im Raum.

Aufgrund des Vorfalls wurden laut einer Sprecherin des Flughafens am Freitagabend zwölf Flüge gestrichen und weitere zu anderen Flughäfen umgeleitet.

Am Münchener Flughafen hatte es am Freitag ein Mann geschafft, unkontrolliert in den Sicherheitsbereich zu gelangen. Er sei durch eine alarmgesicherte Tür gegangen und nicht wie erforderlich durch die Sicherheitskontrolle, teilte die Bundespolizei mit. Die Polizei sperrte daraufhin am Morgen Teile des Terminal 1. Mehrere Abflüge wurden gestoppt.