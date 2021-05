Kriminalität : Mann nach Würgeangriff auf Frau in Untersuchungshaft

Nach einem gewaltsamen Übergriff auf eine 27-jährige Frau am vergangenen Freitag in Trittau (Kreis Stormarn) sitzt der 36 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Trittau | Er hatte sich zunächst gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des Opfers verschafft, das daraufhin ins Freie flüchten konnte, wie die Polizei in Ratzeburg am Dienstag mitteilte. Der Mann habe sie verfolgt und auf der Straße zu Boden gebracht, geschlagen und gewürgt. Als ein Zeuge dazukam, hatte der 36-Jährige die Flucht ergriffen. Er wurde kurz danach festg...

