Kriminalität : Mann nach Vergewaltigung einer Joggerin in Hamburg in Haft

von dpa

29. April 2018, 16:03 Uhr

Wenige Tage nach der Vergewaltigung einer Joggerin im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach der Tat gesicherte Spuren hätten zur Identifizierung des 49-Jährigen geführt, teilte die Polizei mit. Beamte nahmen ihn am Samstagabend gegen 22.45 Uhr in Hamburg fest. Gegen den Mann wurde bereits Haftbefehl erlassen. Der 49-Jährige soll sich der Frau am Abend des 24. April in einer Grünanlage von hinten genähert und sie unvermittelt angegriffen haben. Nach der Tat flüchtete der Täter.