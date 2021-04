Kriminalität : Mann nach Verfolgungsfahrt der Urkundenfälschung verdächtig

Nach einer Verfolgungsfahrt mit Schussabgabe über die Autobahn 7 und durch Teile von Hamburg hat die Polizei wegen des Verdachts der Urkundenfälschung die Wohnung des geflüchteten Fahrers durchsucht.

Hamburg | Auch für die Wohnungen seiner Beifahrerin und seiner Mutter wurden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Polizei zufolge hatte der 18 Jahre alte Fahrer am Freitag zunächst von Beamten der Polizei Neumünster kontrolliert werden sollen, hielt jedoch nicht an, sondern floh über die Autobahn 7 in Richtung Hamburg. An...

