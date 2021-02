Kriminalität : Mann nach Messerangriff in Hamburg-Lurup festgenommen

Nach einer beinahe tödlichen Messerattacke auf einen 23-Jährigen in Hamburg-Lurup hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Pinneberg gefasst.

Hamburg | Zielfahnder hätten den Aufenthaltsort des 50-Jährigen ermittelt, dann hätten ihn Spezialkräfte am Dienstagabend in einer Wohnung abgeführt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Mordkommission verdächtigt den Deutschen, den jungen Mann lebensgefährlic...

