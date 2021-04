Notfälle : Mann mit Stichverletzungen in Krankenhaus eingeliefert

Ein Mann ist am frühen Freitagmorgen mit schweren Stichverletzungen im Bauch in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert worden.

Hamburg | Wie es zu den Stichverletzungen kam, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Die genauen Umstände seien Gegenstand der Ermittlungen. Die Rettungskräfte wurden in den Hamburger Stadtteil Borgfelde gerufen, wo sie den schwer verletzten Mann mit Stichverletzungen im Oberbauch fanden und ihn anschließend in die Klinik brachten. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.