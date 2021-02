Notfälle : Mann mit Beatmungsgerät zündet sich Zigarette an und stirbt

Ein 57 Jahre alter Mann mit Beatmungsgerät hat sich in Hamburg beim Rauchen schwere Brandverletzungen zugezogen und ist wenig später gestorben.

Hamburg | Der Mann hatte ein Gerät mit medizinischem Sauerstoff bei sich, als er sich am Samstagabend im Hamburger Stadtteil Lurup eine Zigarette anzündete, wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete. In Kombination mit dem Sauerstoff sei es daraufhin zu...

