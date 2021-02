Verkehr : Mann mit 3,2 Promille auf Fahrrad unterwegs

Sturzbetrunken ist ein 47-jähriger Mann in Bredstedt im Kreis Nordfriesland Fahrrad gefahren.

Bredstedt | Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde von den Beamten gestoppt, weil eine Autofahrerin die Polizei alarmierte. Der Mann war am Mittwochnachmittag in starken Schlangenlinien unterwegs....

