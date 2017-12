von dpa

Bei einer Messer-Attacke im Hamburger Stadtteil Billstedt ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. «Er hatte ein Messer im Oberschenkel stecken», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Eine weitere Person sei an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Die Umstände waren in der Nacht zum Freitag zunächst unklar.