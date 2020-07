Unfälle : Mann fällt bei Arbeitsunfall in Hamburg von Dach und stirbt

In Hamburg stürzt ein 56-Jähriger bei Renovierungsarbeiten vom Dach eines Einfamilienhauses zehn Meter in die Tiefe. Er erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Avatar_shz von dpa

05. Juli 2020, 14:22 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall in Hamburg-Neuland ist ein 56 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Der Arbeiter sei am Samstag bei Renovierungsarbeiten vom Dach eines Einfamilienhauses am Neuländer Elbdeich rund...

