Unfälle : Mann fährt in Außenbereich eines Restaurants: Vier Verletzte

Ein Mann ist unabsichtlich mit einem Leihauto rückwärts in den Außenbereich eines Restaurants in Hamburg gefahren und hat dabei vier Menschen leicht verletzt.

Hamburg | Die Opfer hätten nach ersten Erkenntnissen Schocks und Schürfwunden erlitten, ein Mann zudem eine Fraktur am Oberarm, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Der Fahrer hatte den Angaben eines Polizisten zufolge versucht, rückwärts zu parken - und dabei die Kontrolle über das Auto verloren, das dann stark beschleunigte. So habe der Wagen zunächst ...

