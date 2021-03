Kriminalität : Mann erscheint mit Schädelbrüchen bei der Polizei

Ein Mann hat nach einer Auseinandersetzung mit lebensgefährlichen Schädelbrüchen Hilfe auf einer Hamburger Polizeiwache gesucht.

Hamburg | Der 38-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde operiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war mit einer stark blutenden Kopfverletzung und Verletzungen an den Händen in Begleitung eines Bekannten am Freitag auf der Wache in Wilhelmsburg erschienen. Wegen Sprachproblemen erfuhren die Beamten lediglich, dass der Mann Opfer in einem Streit mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.