Unfälle : Mann durch Stromschlag verletzt

Ein Betrunkener hat sich in der Nacht zum Sonntag auf dem Bahnhof Wilhelmsburg durch einen Stromschlag verletzt. Der 49-Jährige sprang kurz nach Mitternacht in den Gleisbereich der S-Bahn, wie die Bundespolizeiinspektion Hamburg mitteilte. Beim Versuch, auf den Bahnsteig zurückzuklettern, berührte er mit der rechten Hand die Stromschiene. Sie führt den Angaben zufolge 1200 Volt Gleichstrom. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

erstellt am 13.Aug.2017 | 14:55 Uhr