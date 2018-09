Unfälle : Mann bei Unfall auf Reeperbahn lebensgefährlich verletzt

von dpa

06. September 2018, 06:37 Uhr

Beim Überqueren der Reeperbahn in Hamburg ist ein 30-Jähriger von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahrerin des Wagens bemerkte den Mann am frühen Donnerstagmorgen zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Wieso der Mann plötzlich über die Straße lief, war zunächst noch völlig unklar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.