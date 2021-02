Kriminalität : Mann bei Streit in Hamburg-Lurup lebensgefährlich verletzt

Ein 35 Jahre alter Mann ist bei einem Streit in Hamburg-Lurup durch einen Stich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden.

Hamburg | Nach bisherigen Erkenntnissen war er am Montag mit mehreren Männern in Streit geraten. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mittlerweile sei sein Zustand stabil, sagte ein Polizei...

