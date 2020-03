Kriminalität : Mann bei Schlägerei auf St. Pauli lebensgefährlich verletzt

Avatar_shz von dpa

14. März 2020, 10:47 Uhr

Ein Mann schwebt nach einer Schlägerei im Hamburger Stadtteil St. Pauli in Lebensgefahr. Ein Polizeisprecher bestätigte am Samstagmorgen, dass es in der Nacht zu einer Schlägerei gekommen sei, in deren Folge der Mann lebensgefährlich verletzt worden sei. Genauere Angaben machte er nicht. Medienberichten zufolge war es vor einer Kneipe zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen.