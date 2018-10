Kriminalität : Mann bei Gewaltverbrechen in Bad Segeberg getötet

von dpa

30. Oktober 2018, 16:43 Uhr

Ein Mann ist in Bad Segeberg in der Nacht zum Dienstag bei einem Gewaltverbrechen getötet worden. Ein 36-Jähriger stellte sich und räumte die Tat ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Kurz darauf fanden Beamte das Opfer tot in einer Wohnung. Noch ist unbekannt, ob es sich dabei um den Wohnungsmieter handelt. Der Tatverdächtige soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.