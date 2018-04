von dpa

27. April 2018, 19:36 Uhr

Ein 40 Jahre alter Mann ist bei den Abbauarbeiten des Hamburger Frühlingsdoms ums Leben gekommen. Wie Polizei und Feuerwehr am Freitag bestätigten, wurde der Mann am späten Nachmittag von einem Lastwagen überrollt. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er noch an der Unfallstelle auf dem Heiligengeistfeld.