Kriminalität : Mann angeschossen: Fahndung nach Täter in Wilhelmsburg

Nach einem Schuss auf einen 34-Jährigen in Hamburg-Wilhelmsburg fahndet die Polizei nach dem Täter.

Hamburg | Der 34-jährige sei am Montag am Oberkörper verletzt worden und habe sich zusammen mit einem Begleiter - vermutlich seinem Bruder - von selbst in ein Krankenhaus begeben, sagte ein Polizeisprecher. Es bestehe keine Lebensgefahr für den Verletzten. Die beiden Türken seien auf einer Straße unterwegs gewesen, als der 34-Jährige angeschossen wurde. Ein Zeu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.