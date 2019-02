Luftverkehr : «Malle» weiterhin beliebtestes Flugziel von Hamburg aus

von dpa

26. Februar 2019, 14:54 Uhr

Die spanische Insel Mallorca bleibt ein Top-Urlaubsziel von Hamburg aus. Mehr als jeder achte Passagier flog im vergangen Jahr vom Hamburger Airport aus nach «Malle». Das teilte der Flughafen am Dienstag anhand einer Fluggastbefragung im vergangenen Jahr mit. Wie 2017 folgen Antalya an der türkischen Riviera und die kanarische Insel Gran Canaria in der Gunst der Urlauber. Sonnenziele wie Spanien, Ägypten und Griechenland seien besonders beliebt. Von den 17 Millionen Fluggästen 2018 am Hamburger Flughafen waren zwei Drittel Privatreisen. Neben Urlaubsreisen nehme die Zahl der Flugreisen, um Familie und Verwandte in Europa zu besuchen, weiter zu, ergänzte der Flughafen.