Unfälle : Mahnwache für toten Radfahrer: Abbiegeassistenten gefordert

Dutzende Radfahrer gedenken in Hamburg mit einer besonderen Mahnwache eines bei einem Unfall getöteten Radlers. Sprecher fordern die Politik zum Handeln auf.

von dpa

15. Juni 2019, 14:22 Uhr

Sie liegen wie tot auf der nassen Straße: Dutzende Menschen haben am Samstag in Hamburg an der Außenalster mit einer Mahnwache eines am Vortag getöteten 52 Jahre alten Radfahrers gedacht. Das sogenannte die-in fand an der Stelle statt, wo sich am Vortag der tödliche Unfall ereignet hatte. Es war bereits der zweite, der in diesem Jahr für einen Radfahrer in der Hansestadt tödlich endete.

Der Radfahrer war nach Angaben der Polizei vom Samstag bei grün über die Straße gefahren und dabei von einem geradeaus fahrenden Lkw erfasst worden. In ersten Berichten hatte es geheißen, der Lkw sei abgebogen und der Fahrer habe dabei den Radfahrer übersehen. Erst im März war ein Radfahrer in Hamburg-Stellingen von einem abbiegenden Lastwagen überrollt und getötet worden.

Samina Mir, die stellvertretende Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Hamburg, sagte am Samstag, bei der Kundgebung gehe es auch darum, nicht einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen. Mit Blick auf die vielen Unfälle mit Lastwagen erneuerte sie ihre Forderung nach verbindlichen Abbiegeassistenten, wie sie Hamburg bereits im Rahmen eines Pilotprojekts mit städtischen Lastwagen testet. Eine schnelle Lösung wäre es, für innerstädtische Lkw-Fahrten einen festen Beifahrer vorzuschreiben, erklärte sie.

Erst am Donnerstag war eine 65-jährige Radfahrerin in Norderstedt nördlich von Hamburg von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Die 65-jährige Frau hatte gerade eine grüne Ampel passiert, als der Lastwagen sie rammte.