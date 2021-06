Tourismus : Mäßig besuchte Strände: Mehr Betrieb in Schleswig-Holstein

Erstmals seit Monaten sind an den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns wieder Touristen in größerer Zahl zu sehen. Trotz sommerlichen Wetters gibt es aber noch viel Platz. Belebter zeigen sich die Badeorte in Schleswig-Holstein.

Kühlungsborn | Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ist nach der pandemiebedingten Pause in die Sommersaison gestartet. Nach den ruhigen vergangenen Wochen wirkte die Promenade in Kühlungsborn am Samstag deutlich voller. Allerdings gab es kein Gedränge, so waren bei sonnigem Wetter mit kühler Ostsee-Luft noch einige Strandkörbe frei. Live-Webcams in Boltenhagen (...

