Unfälle : Mädchen von Auto angefahren: schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 19:54 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Stellingen ist am Mittwoch ein junges Mädchen schwer verletzt worden. Die 13-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen unachtsam auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Auto erfasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungswagen habe sie mit einem Schulterbruch ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr gab das Alter des Mädchens mit 14 Jahren an.