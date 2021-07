Ausstellungen : Maas sieht „viel Schwung“: Benin-Bronzen Rückgabe an Nigeria

Auf dem Weg zu geplanten Rückgaben von als koloniales Raubgut geltenden Benin-Bronzen an Nigeria hat sich Außenminister Heiko Maas nach dem Treffen mit einer Delegation aus dem westafrikanischen Land zuversichtlich gezeigt.

Berlin | Der Besuch sei „ein starkes Zeichen des Vertrauens“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. „Das gibt uns viel Schwung, um in der Frage der Benin-Bronzen weiterzukommen und den Rahmen für Rückgaben weiter zu gestalten.“ Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin sind in zahlreichen deutschen Museen zu finden. Auch im Berliner Hu...

