Verkehr : Luruper Hauptstraße bekommt neue Radwege

von dpa

16. Juni 2019, 10:01 Uhr

An der Luruper Hauptstraße in Hamburg-Bahrenfeld beginnen am Montag Bauarbeiten für neue, breitere Radwege. Die wichtige Verkehrsachse werde zwischen Elbgaustraße und Achtern Styg bis November nur einspurig in beiden Richtungen befahrbar sein, teilte die Verkehrsbehörde mit. In dem Bereich soll auch der Asphalt der Fahrbahn erneuert werden. Die Luruper Hauptstraße ist neben der Osdorfer Landstraße die wichtigste Verbindung für Pendler zwischen dem Hamburger Westen und Schleswig-Holstein.